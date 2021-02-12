СК начал проверку после мощного взрыва на рынке во Владикавказе

Владикавказ, 12 февраля. Следственный комитет проводит проверку по факту взрыва в здании супермаркета, сообщается на сайте ведомства по Республике Северная Осетия.

Инцидент произошел на улице Гагкаева во Владикавказе. Следователи работают на месте ЧП. Все обстоятельства и причины случившегося, в том числе наличие пострадавших при взрыве, в настоящий момент устанавливаются.

Об инциденте рассказали очевидцы в социальных сетях, сообщало Федеральное агентство новостей. Одноэтажное здание супермаркета, в котором располагались два магазина, оказалось полностью разрушено. В помещении находился охранник.