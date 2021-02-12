Появилось видео последствий взрыва магазина во Владикавказе

Владикавказ, 12 февраля. Видео последствий мощного взрыва в супермаркете «Магнит» во Владикавказе появилось у Федерального агентства новостей.

На кадрах видны разбросанные на площадке обломки и большие куски стекла. Также в центре видно, что осталось от разрушенного здания.

О происшествии сообщили очевидцы в социальной сети «ВКонтакте». По их словам, произошел взрыв в продуктовом супермаркете «Магнит» и магазине бытовой химии «Магнит Косметик», которые находятся на улице Гагкаева. Обстоятельства инцидента выясняются. Пока остается неясным, есть ли жертвы и пострадавшие.