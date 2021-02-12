Друг Михаила Круга передал часы шансонье его сыну спустя 18 лет

Москва, 12 февраля. Супруга Михаила Круга Ирина отдала часы мужа его другу Леониду Телешеву 18 лет назад.

Телешев является крестным отцом сына покойного шансонье Александра. Мальчика крестили через три дня после убийства исполнителя. Александр получил часы своего знаменитого отца спустя 18 лет от Леонида Телешева в эфире программы «Судьба человека» на «России-1».

На концертах сын Михала поет песню «Мама». Его воспитанием занимался отчим Сергей Белоусов, но несмотря на это, он так и не смог стать для Александра папой. Ирина Круг не ожидала, что ее сын выберет карьеру музыканта.

«Никогда не ожидала, что Саша будет петь, в детстве он не любил петь. В этом году он поступил в Щукинское училище. В Саше все, что хотел Миша и я», — рассказала вдова Круга ведущему программы Борису Корчевникову.

Она также рассказала, что ее Михаила Круга перед гибелью посещали тревожные предчувствия. Круг называл приближение сорокалетия черным днем, который он предчувствует. Шансонье говорил о желании поставить сына на ноги и с теплотой отзывался о семье и супруге.