Российский художник отказался играть в толерантность

Художник и скульптор Дмитрий Шорин на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» рассказал, почему не станет делать своих героев чернокожими в угоду толерантности.

«Не думаю, что художники оглядываются на табу, но в процессе разработки сюжета приходится отказываться от некоторых идей и идти на компромисс. Я, конечно, не перекрашиваю своих героев в черный цвет, я все-таки жду зрителя, который поймет меня и будет на одной волне», — отметил он.

Картины Шорина выставлялись на самых престижных аукционах, к примеру, на Sotheby’s. Художник и скульптор считает, что в области современного искусства у отечественных авторов есть перспективы стать понятными широкой публике.

«Наши люди стремятся понимать современное искусство и потому смеются над скандальной нововоронежской скульптурой Аленки. Думаю, что позитивное движение в этом направлении есть и наши люди будут более широко смотреть в сторону современного искусства», — заметил он.

Также художник оценил творчество американского художника-экспрессиониста Джона Поллака и выразил мнение, что его техника разбрызгивания красок на холст, часто подвергающаяся критике, достойна внимания, хотя бы потому, что Поллак нашел свой путь, который оценили любители экспрессивной живописи.

«Если человек ведет какую-то исследовательскую работу, на которую тратит жизнь, как Поллак или наш Кандинский, сравнивающий музыку с цветом, это его путь, по которому может пойти кто угодно. То же самое касается банана, прикрепленного скотчем к стене. Хорошая история может стоить денег. На аукционах продают и банки с воздухом», — прокомментировал Шорин.

Ранее ФАН рассказывал, что художник Никас Сафронов хочет быть захороненным в семейном склепе под Ульяновском, где покоятся его близкие родственники.