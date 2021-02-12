Онищенко объяснил, зачем в России разработали три вакцины от коронавируса

Москва, 12 февраля. Российские ученые создали вакцины от COVID-19 всех существующих типов, чтобы доказать лидирующую позицию в сфере иммунологии. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко.

Академик РАН напомнил, что в России разработаны генно-инженерная вакцина «Спутник V», синтетический препарат от новосибирского центра «Вектор» и «классический» от центра Чумакова «КовиВак».

«Наша научная школа, заточенная на вакцинный суверенитет, наша иммунология, сохраняет свои лидерские позиции на планете», — пояснил Онищенко.

Депутат напомнил, что вакцинация в России началась с того, что императрица Екатерина II взяла на себя смелость протестировать процесс, взяв «корочку оспы» у крепостного мальчика. Впоследствии она дала ему титул дворянина, фамильный герб и фамилию Оспенный, подытожил эксперт в интервью «Собеседнику».

Сербский режиссер Эмир Кустурица ранее выбрал для вакцинации от коронавируса российский «Спутник V». Большинство жителей Сербии доверяют именно этому препарату, подчеркнул он.