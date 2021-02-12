Украина хочет завести уголовное дело против Никиты Михалкова

Киев, 12 февраля. Глава минкультуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко предложил открыть уголовное дело против российского режиссера Никиты Михалкова, передают РИА Новости.

Украинский политик заявил, что некоторых российских деятелей культуры нужно привлекать к уголовной деятельности и запрещать их произведения. В одном списке с Михалковым оказалось имя российского актера Михаила Пореченкова.

Ткаченко подчеркнул, что иногда стоит запрещать лишь въезд в страну, а произведения автора оставлять в свободном доступе. По его мнению, деятель культуры, не создающий своим творчеством угрозу национальной безопасности для Украины, но побывавший в «оккупированном» Крыму, должен попадать под такой запрет.

В случае с Михалковым и Пореченковым такой вариант не проходит. По мнению Ткаченко, уголовное преследование и запрет на въезд в страну в данной ситуации является адекватной мерой для этих людей.

Недавно Украина внесла в «черный список» актеров из киноленты «Крым». Также в него вошли пятеро участников группы «Хор Турецкого».