Американцы не поняли на русской картине аллюзии с рогоносцем

Известный российский художник и скульптор Дмитрий Шорин рассказал на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» о разнице русского и западного менталитета и объяснил, почему живописцам нужна господдержка.

«Государственная поддержка художников нужна, поскольку сами они зачастую не могут находить какое-то финансирование для себя. На собственном примере могу сказать, что у меня была выставка в Музее современного искусства в Москве, под которую был выделен президентский грант, что позволило покрыть основные расходы. Но было бы хорошо, чтобы улучшилось финансирование музеям, чтобы те могли развиваться и выставлять художников», — заметил Шорин.

Художник утверждает, что в России можно рассчитывать на гранты или поддержку бизнеса и отношение к художникам улучшается, хотя в Европе живописцы и скульпторы получают больше внимания, им проще выставлять работы. Шорин считает, что работы отечественных художников и скульпторов сильно отличатся от работ западных мастеров своим менталитетом, который на Западе зачастую не могут оценить.

«На моей выставке в Нью-Йорке не прочитывали сюжетов моих картин, не видели русской чувственности. Я в свои картины привношу историю. У меня на одной картине висят рога в виде вешалки, на них висит пальто, а на переднем плане девушка с широкой улыбкой. Картина называется «У него через полтора часа поезд». И когда я объяснял американцам выражение «Наставить рога», они этого не поняли. Как не понимают наших анекдотов», — рассказал Шорин.

Ранее ФАН рассказывал, что художник из ДНР Радмир Кочанов взял три призовых места в номинации «Авангардизм» конкурса современного искусства «Талант России».