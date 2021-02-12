Вдова Круга рассказала о загадочной истории с тремя ножами Сталина

Москва, 12 февраля. Шансонье Михаил Круг незадолго до своей смерти пережил загадочную историю, связанную с ножами младшего сына Иосифа Сталина.

Подробности рассказала вдова шансонье в эфире программы «Судьба человека». Ирина Круг полагает, что одной из причин убийства музыканта могло быть его желание баллотироваться в мэры. На телепередаче супруга певца вспомнила об интересной и непонятной истории, которая была связана с ножами младшего сына Иосифа Сталина Василия.

Бытует мнение, что он занимался их изготовлением во время заключения во «Владимирском централе». На них якобы были оставлены указания, которые помогут найти сокровища знаменитого отца.

Вдова поэта Михаила Танича Лидия Козлова рассказала, что однажды Круг, придя к ним в гости, передал ее мужу странный пакет. В определенный момент Танич заболел и велел жене передать его человеку, который придет от музыканта. Через полгода за свертком пришел певец Иван Банников. В пакете же оказался нож, который сын Сталина переслал из «Владимирского централа».

«Это нож с секретом. В его ручке – клад. Но никто не может вскрыть эту ручку. Они мучились, потом предложили мне попробовать. И ручка очень легко поддалась. Внутри оказались два крестика алмазные, золотая брошь, стручок гороха с девятью бриллиантами», — рассказала она в передачи.

Оказалось, что подобных ножей всего три. Два из них перешли на хранение как раз Михаилу Кругу. А он, будто бы предчувствуя скорую смерть, передал один из них Таличу незадолго до убийства.

Исполнителя русского шансона перед гибелью посещали тревожные предчувствия, о чем ранее рассказала в передаче «Судьба Человека» с Борисом Корчевниковым супруга артиста Ирина.