Мощный хлопок разрушил здание супермаркета во Владикавказе

Владикавказ, 12 февраля. Помещение продуктового супермаркета «Магнит» и магазина бытовой химии «Магнит Косметик» взорвалось во Владикавказе. Об этом сообщается в соцсетях.

Очевидцы сообщили об инциденте в группе ВКонтакте «ЧП / Владикавказ». Инцидент произошел на улице Гагкаева.

Согласно опубликованным кадрам, здание было полностью уничтожено в результате инцидента. На месте остались только обломки.

Выясняются обстоятельства инцидента. Информации о погибших или раненых не поступало.

РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона информирует, что произошел взрыв газа. Здание полностью разрушено, есть пострадавшие.

Девять школ подмосковного Подольска ранее проверили сотрудники правоохранительных органов. Информация о минировании не подтвердилась.