Аналитик предостерег от утечки базовых данных на смартфоне

Москва, 12 февраля. Приложения постоянно запрашивают доступ к информации смартфона, и, как правило, пользователи подтверждают запрос не глядя. Однако тогда данные могут «утечь» к мошенникам.

Вопреки расхожему мнению, аферистов интересует не только банковская или паспортная информация, но и принципе личные данные, которые можно использовать в своих интересах, сообщил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с радио Sputnik. К таким данным относятся личные контакты, фото, имена друзей, семьи, знакомых.

«Сейчас технические средства хорошо развиты и можно подменять номер звонящего. Когда у человека определяется, что звонит его знакомый, или он получает сообщение от знакомого, то резко повышается уровень доверия к этой коммуникации», — отметил специалист.

Чтобы избежать пагубных последствий такой доверчивости, стоит пользоваться только проверенными приложениями из официальных магазинов. А во время запроса информации внимательно смотреть, к каким данным программа хочет получить доступ и нет ли среди них подозрительных пунктов.

Недавно ФАН опубликовал список из пяти приложений, которые скорее вредят своим пользователям, чем приносят пользу. Первым из них назвали приложение Getcontact, которое позволяет определять номер звонящего.