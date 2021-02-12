Мария Вогт назвала пятерку лучших фильмов России 2020 года

Российские фильмы смогли удержать отечественную индустрию в отсутствии западных блокбастеров, а качество фильмов стало выше, рассказала генеральный директор консалтингового агентства «Эстимейт компани» Мария Вогт на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«К сожалению, 2020 год был для киноиндустрии очень тяжелым, но всегда нужно сравнивать его с другими показателями. Например, российский кинорынок проката потерял 59% оборота по сравнению с 2019 годом. Это страшный результат. Но в сравнении с другими странами у нас хорошие показатели, меньше нас потеряла только Япония (47%). Остальные страны, Европы и других континентов потеряли больше, например, Китай — 69%. В Европы кинотеатры до сих пор закрыты», — отметила Вогт.

По сообщению Марии Вогт, блестящие результаты показал фильм «Последний богатырь: Корень зла». Отлично прошел первый квартал прошлого года, где в лидерах оказался фильм «Лед 2». А вот картина «Вратарь Галактики» не показала хороших результатов. На достойном уровне показала себя и кинолента «Стрельцов» с Александром Петровым в главной роли. В целом российское кино служило большой подмогой рынку, поскольку голливудские блокбастеры ушли из эфирной сетки.

«До конца марта выйдет много отечественных фильмов. Это связано в том числе с условиями господдержки, учитывающей прокат фильмов, выходящих до 1 апреля», – отметила Вогт.

Также директор «Эстимейт компани» сказала об общем повышении качества не только отечественных картин, но и сериалов, отметив грандиозный мировой успех отечественного сериала «Эпидемия», снятого по бестселлеру Яны Вагнер «Вонгозеро».

Ранее ФАН рассказывал, как автор «Вонгозера» отреагировала на похвалу короля ужасов Стивена Кинга.