Киноаналитик Вогт объяснила успех русских хорроров на Западе

Москва, 12 февраля. Кино с русским колоритом не будет востребовано на Западе, в отличие от российских фильмов ужасов, которые «рвут мировые рейтинги», поделилась генеральный директор консалтингового агентства «Эстимейт компани» Мария Вогт на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Я не могу согласиться с тезисом, что только фильмы с критикой в адрес России являются востребованными на Западе. Мы много анализируем, какие фильмы лучше продаются для обычного зрителя, не говоря о фестивальном кино. К сожалению, можем отметить, что национальный колорит, воспевающий патриотизм, как в фильме «Движение вверх», и другие спортивные драмы, неинтересен западному зрителю», — отметила Вогт.

По мнению Вогт, зарубежного зрителя могут заинтересовать универсальные жанровые истории, например, хоррор, либо какие-либо высокохудожественные истории. Так, огромным успехом в 2020 году пользовался фильм ужасов «Русалка. Озеро мертвых» режиссера Святослава Подгаевского, который купили для проката 154 страны, включая США и Европу. А фильм «Спутник» с Петром Федоровым, Оксаной Акиньшиной и Федором Бондарчуком впервые возглавил американский iTunes, заняв первое место в категории «хоррор», и пятое в разделе «кино».

«Европейские фестивали ориентированы на те ценности, которые для них важны. Например, количество женщин-режиссеров, равное количество между женщинами и мужчинами, новые требования по поводу премии «Оскар», выдвинутые недавно. Отечественные кассовые фильмы не попадают в эти рамки, поэтому наша аудитория смотрят немного другие фильмы», — заметила Вогт.

Также Мария Вогт высказалась по поводу скандальной статьи «Похищение Европы 2.0» режиссера Константина Богомолова, супруга Ксении Собчак. Статью, а точнее, манифест режиссера, в котором тот критикует общественные тенденции в США и Западной Европе, многие деятели культуры приняли прохладно.

«Очень часто мы отслеживаем реакцию на какие-то фильмы, и потому я бы не стала ориентироваться на узкое сообщество Москвы и социальных сетей, бурлящих по любому поводу. Это не дает нам показателей, насколько зрители в России обсуждают тот или иной предмет», — заметила Вогт.

Ранее ФАН рассказывал историю съемок оскароносного фильма «Москва слезам не верит» и открыл причины его успеха.