Елена Драпеко рассказала, как ее избиратели жаловались на Серебренникова

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре, актриса Елена Драпеко объяснила причину своей поддержки режиссера Кирилла Серебренникова на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот». Драпеко также рассказала, почему не надо бояться голых людей на сцене.

«Мне очень жалко Серебренникова. Я, как человек живущий внутри нашей культуры, понимаю, что систему откатов, так же, как и систему обналички, не художники придумали. Они бы этим не занимались, если бы это не было инициировано вокруг них чиновниками. Поэтому спрашивать надо с тех, кто заставляет их обналичивать их деньги, чтобы снизить расходы. Серебренников очень талантлив, я не разделяю его художественных мировоззрений, но я отдаю должное его таланту, его надо, безусловно, сохранить и для нашего театра, и для нашего кино, иначе мы замухоморимся. Ему просто не нужно управлять деньгами, это не его», — заявила актриса.

Драпеко отметила, что «под влиянием бюрократизма театр склонен к заболачиванию». В отсутствии талантов, по мнению актрисы, театр превратится в МХАТ 50-х годов прошлого века, которым было очень довольно начальство, но там не было ярких дарований.

«Мне многие избиратели присылали фото с откровенных спектаклей Серебренникова, жаловались на него, но я хочу напомнить, что Петр I в свое время установил мраморные статуи «голых баб» в Летнем саду и приставил к ним солдат, чтобы горожане камнями эти статуи не разбили. Но время идет, меняются эстетические нормы и то, что сейчас кажется острым прорывом, впоследствии устаканивается», — напомнила Драпеко.

Актриса отметила, что критикам и коллегам по цеху, а также интеллигенции следует более жестко оценивать откровенное творчество с точки зрения талант это или эпатаж. Драпеко рассказала, что порой, придя на спектакль бывает так разочарована, что боится идти за кулисы, дабы не сказать коллегам правды о плохой постановке.

Ранее ФАН писал об уголовном деле, по котором был осужден режиссер Кирилл Серебренников. Министерство культуры заявляло об ущербе на 133 миллионов рублей, выделенных из госбюджета на театральный проект «Платформа» в 2011–2014 годах.