Скабеева указала на лицемерие властей Украины из-за отказа от «Спутника V»

Москва, 12 февраля. Телеведущая Ольга Скабеева в эфире телепередачи «60 минут» указала на лицемерие украинских властей, которые отказываются от российской вакцины от коронавируса, но не от газа.

Спор в студии спровоцировало заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. По словам украинского политика, «Россия практически пытается навязать вакцину собственного производства». Чтобы «противодействовать этой политической пропаганде», Украине важно получить сигнал о поддержке со стороны Евросоюза, заявил Шмыгаль.

Бывший депутат верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров объяснил заявление премьер-министра Украины коростными интересами. По его мнению, США хотят получить свою долю на 100-миллиардном рынке и в этом процессе участвует Украина, которая запрещает российскую вакцину «в угоду американцам».

«Аргументация, что «мы не хотим покупать вакцину из страны агрессора» — не понятна. Электроэнергия, уголь, газ — все что угодно они покупают кроме вакцины. Речь сегодня не о здоровье украинцев, а о том, что идет подстройка под американцев, которые хотят монополизировать этот рынок и не допустить никого мимо своих интересов», — заключил Килинкаров.

Депутат территориальной общины (Украина) Гордей Белов допустил наличие материальных интересов. Однако парламентарий считает, что, по большому счету, речь идет об агрессивной пропаганде и навязывании вакцины мировому сообществу.

В ответ Скабеева повторила доводы Килинкарова.

«Вам предлагают три тысячи евро за подпольную вакцинацию, это 50 тысяч доз на всю Украину, а нужно 12 миллионов доз. И? обратите внимание на ваше лицемерие: газ из страны агрессора вы брать можете, а вакцину, которая дешевле и качественнее китайской — нет», — подчеркнула телеведущая.

Ранее директор центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов назвал критику «Спутника V» со стороны украинских властей жалкой попыткой оправдаться за то, что Киев не пускает на Украину российскую вакцину, когда страна в этом особо нуждается. По его мнению, украинские власти поступают так повинуясь команде Вашингтона.