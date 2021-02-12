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Сербский режиссер Кустурица привился российской вакциной от коронавируса

Сербский режиссер Кустурица привился российской вакциной от коронавируса

Москва, 12 февраля. Сербский режиссер Эмир Кустурица привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V».

Кустурица о своем желании привиться заявлял в январе. В беседе с Россотрудничеством он сообщил, что сделал первый укол в начале месяца, второй — 17 февраля.

Он отметил, что большинство сербов доверяет именно российской вакцине. По его словам, для жителей страны данная вакцина самая важная. В то же время белградская элита, «которая близка Западу», доверяет больше вакцинам Pfizer и Moderna, и ждет их применения в Сербии.

Президент России Владимир Путин допустил возможность сделать прививку от коронавируса отечественной вакциной «Спутник V». Российский лидер планирует сначала получить консультацию у врачей. Во время встречи с руководителями российских СМИ Путин не исключил, что может вакцинироваться в конце лета или начале осени, поскольку ему предстоит много поездок.

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