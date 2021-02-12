Сербский режиссер Кустурица привился российской вакциной от коронавируса

Москва, 12 февраля. Сербский режиссер Эмир Кустурица привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V».

Кустурица о своем желании привиться заявлял в январе. В беседе с Россотрудничеством он сообщил, что сделал первый укол в начале месяца, второй — 17 февраля.

Он отметил, что большинство сербов доверяет именно российской вакцине. По его словам, для жителей страны данная вакцина самая важная. В то же время белградская элита, «которая близка Западу», доверяет больше вакцинам Pfizer и Moderna, и ждет их применения в Сербии.

Президент России Владимир Путин допустил возможность сделать прививку от коронавируса отечественной вакциной «Спутник V». Российский лидер планирует сначала получить консультацию у врачей. Во время встречи с руководителями российских СМИ Путин не исключил, что может вакцинироваться в конце лета или начале осени, поскольку ему предстоит много поездок.