Россиянам назвали способ бесплатно узнать свой кредитный рейтинг

, 12 февраля. Существует несколько способов узнать свой кредитный рейтинг, по которому банки оценивают платежеспособность потенциального заемщика.

Среди прочих есть и совершенно бесплатные методы. Об этом агентству «Прайм» рассказал заместитель директора департамента анализа розничных рисков банка «Открытие» Виталий Украинский.

«Кредитный рейтинг, который рассчитывают в бюро кредитных историй, измеряется в баллах. Он позволяет банку оценить платежеспособность заемщика, а также самому заемщику понять то, как бюро оценивает его платежеспособность», — объяснил эксперт.

Один из самых простых и доступных способов — портал «Госуслуги». Услуга на сайте называется «Доступ физических лиц к списку организаций, в которых хранится кредитная история».

Также запрос можно отправить и в бюро кредитных историй. Данные рейтинга должны выдать и там, однако количество бесплатных запросов ограничено. Делать это можно два в год в электронном виде и один раз в бумажном.

Недавно стало известно, что россияне с 2009 года оформили 10,57 млн ипотечных кредитов. В среднем по стране один кредит оформлен на каждые пять семей. Их общая сумма составляет 20 трлн рублей