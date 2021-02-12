Продюсер Олеся Сазыкина рассказала о новом возлюбленном Полины Гагариной

Москва, 12 февраля. Продюсер Олеся Сазыкина заявила, что имеет сведения, подтверждающие слухи о романе певицы Полины Гагариной с концертным директором Андреем Мухачевым.

В последнее время Гагарина старается не демонстрировать личную жизнь на публике. Известно, что в конце 2020 года певица оформила развод с фотографом Дмитрием Исхаковым и начала новый год с путешествия в теплые страны.

Вскоре в Сети стали появляться слухи, что Гагарина отдыхает не только с детьми, но и с новым возлюбленным. Пока эти сообщения не подтвердились, поэтому поклонники продолжают гадать, появился ли в жизни артистки новый мужчина.

По словам Сазыкиной, в настоящее время у звезды развивается бурный роман с бывшим профессиональным хоккеистом, а ныне концертным директором, Андреем Мухачевым. Продюсер отметила, что слухи об отношениях артистки с саунд-продюсером Владимиром Чиняевым являются неправдой.

Сазыкина сообщила, что познакомилась с хакером, который предоставил ей переписку с телефона Мухачева.

«Он мне прислал переписку Полины с ее директором Андрюшей, с которым она давно уже очень близка. Так что неудивительно, что из ревности бывший муж Полины не отпускал дочь за границу», — цитирует Сазыкину портал Sobesednik.ru.

Ранее театральный режиссер Константин Богомолов осудил Гагарину за роман с женатым продюсером Владимиром Чиняевым, у которого к тому же двое детей. Режиссер обсудил последние новости со своей женой, телеведущей и светской львицей Ксенией Собчак. Предполагаемый роман Гагариной с Чиняевым Богомолов назвал неправильным.