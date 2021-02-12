Современная многопрофильная детская больница появится в Томске

Томск, 12 февраля. Начались подготовительные работы по строительству первой в регионе многопрофильной детской больницы. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил заместитель губернатора по социальной политике Иван Деев.

Рядом с областной клинической больницей в скором времени появится многопрофильная клиника для лечения у детей различных заболеваний, в том числе и онкологических. На строительство будет выделено 8 млрд рублей.

Проектные работы осуществляет волгоградская компания «Гипросинтез». Сообщается, что проектировщики совместно с сотрудниками областной детской больницы съездили в крупнейшие российские клиники для выбора удачной организации пространства. По планам областной администрации, в новом учреждении должно быть 550 коек и консультативная поликлиника, рассчитанная на 250 посещений в смену.

Ранее ФАН сообщал, что в Томске создана специальная бригада на базе областного онкологического диспансера. Она оказывает выездную медицинскую помощь пациентам, которые ограничены в передвижении.