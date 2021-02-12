Россиянам рассказали, как выявить поддельную квитанцию за «коммуналку»

Москва, 12 февраля. Мошенники делают поддельную квитанцию на оплату «коммуналки» по аналогии с настоящими, но отличить их все-таки можно. Подробнее об этом рассказал юрист Алексей Петропольский.

Главным отличием будет номер расчетного счета на квитанции, который необходимо проверить, чтобы не попасться злоумышленникам, пояснил эксперт агентству «Прайм».

«Обычно в поддельной квитанции есть даже QR-код и возможность быстрой оплаты, но в момент, когда вы будете совершать платеж, вы можете увидеть, что платите вы коммерческой организации, а не государственной», — рассказал специалист.

Перепроверить номер счета можно при оплате в приложении онлайн или попросить об этом сотрудника банка, который увидит, направляются деньги в коммерческую компанию или государственную.

Проверить квитанцию можно и с помощью поиска в интернете расчетного счета ГБУ, обслуживающего дом. Он не должен отличаться от счета, на который отправляются деньги.

Сотрудник МВД ранее рассказал, как мошенники выманивают деньги у подростков. Самым популярным способом являются азартные игры в интернете.