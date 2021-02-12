Зеленский пообещал не закрывать телеканал «НАШ» вслед за другими СМИ

Киев, 12 февраля. Киев не будет закрыть телеканал «НАШ», который ранее за информационную политику критиковали националисты. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Вопрос об этом главе государства задала журналистка телеканала «НАШ». Зеленский ответил, что не считает, будто закрытые ранее «112.Украина», NewsOne и ZIK были украинскими и назвал их якобы финансируемыми из России.

Президент Украины добавил, что Киев уже давно должен был закрыть эти телеканалы еще во время правления его предшественника Петра Порошенко, но тогда это не было сделано.

Зеленский ранее ввел в действие решение СНБО о применении санкций против телеканалов и их владельца, депутата Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака. В партии это решение назвали ущемлением свободы слова. СМИ прекратили эфирное вещание, но остались на YouTube.

Более 76 процентов жителей Украины считают, что Зеленский ведет страну не в том направлении. Украинский политолог объяснил, что разочаровало население.