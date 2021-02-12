Флористы назвали подходящие цветы на День всех влюбленных

Москва, 12 февраля. Флористы рекомендуют 14 февраля перевести внимание с классических красных роз и розовых букетов на луговые и нежные весенние цветы.

Сотрудники московских магазинов цветом советуют обратить внимание на мимозы, пионы и анемоны. Ко Дню Святого Валентина они стараются привить любовь к необычным вариантам букетов, передают РИА Новости.

Сейчас становятся популярны подарочные наборы, когда покупатель может сам собрать букет. Также в одном из московских магазинов запустили сертификат для влюбленных в цветы. Девушка может приехать на мастер-класс в магазин, где соберет свой букет, или получит доставкой в подарок набор с цветами и необходимыми материалами. Помимо этого, сейчас чаще выбирают легкие нежные цветовые оттенки и более свободные полевые цветы.

Ранее ФАН перечислил топ-20 подарков к 14 февраля, чтобы порадовать вторую половинку. Среди них оказались уютные вещи, декоративные украшения, парные футболки, букеты не только из цветов, картины-открытки, лайтбокс с подсветкой и совместной фотографией, сертификат в любимый магазин и другие.