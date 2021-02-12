«Вот это орех!»: Ивлеева засветилась в нижнем белье в отражении зеркала

Москва, 12 февраля. Российская телеведущая и блогер Настя Ивлеева заинтересовала подписчиков в Instagram новой фотографией практически без одежды.

Супруга рэпера Элджея сняла собственное отражение в зеркале спальни. На ней лишь черный бюстгальтер в сеточку и тоненькие ажурные колготки. Поклонники оценили эротичный снимок с изящными изгибами тела ведущей, тонкой талией и аппетитными бедрами.

«Готова смотреть на Ивлееву бесконечно»;

«Вот это орех!»;

«Редкие жаркие кадры от Настюшки»;

«Русская Ким Кардашьян», — одарили девушку подписчики.

Недавно в Сети появилась информация, что Настя после Нового года завязала с алкоголем и начала постепенно набирать вес. Даже пошли слухи, что знаменитость забеременела, но Ивлеева все домыслы о детях развеяла. Она начала работать над новым шоу в TikTok, так что о пополнении в семье явно не задумывается. Кстати Настя Ивлеева и рэпер Элджей женаты уже второй год.

Перед Новым Годом звезда показала еще один достаточно смелый наряд. На фотографии она стоит перед зеркалом в красном мини-платье с белым мехом. Свой наряд блогер дополнила широким черным поясом с достаточно массивной пряжкой. А голову ведущей украшает традиционная шапка Санты-Клауса.