Instagram планирует навсегда блокировать аккаунты за оскорбления в «директ»

Вашингтон, 12 февраля. Социальная сеть Instagram продолжает ужесточать правила блокировки аккаунтов за оскорбительные сообщения. В этот раз разработчики планируют наложить перманентный бан.

На данный момент администрация следила только за нарушением правил в текстах публикаций. Теперь жесткие меры распространятся и на личные сообщения пользователей. За оскорбления в «директ» аккаунт может быть удален навсегда.

«Раньше в случае жалоб на оскорбления в личных сообщениях на определенное время блокировалась возможность их отправки. Отныне при повторении подобных действий аккаунт будет блокирован. Также заблокированы будут и новые учетные записи, созданные тем же пользователем для обхода ограничений», — сказано в сообщении Instagram.

Владельцы социальной сети отметили, что не собираются нарушать тайну личной переписки и просматривать сообщения. Жалобы пользователей станут основанием для удаления аккаунта.

Известная под псевдонимом Холзи американская певица Эшли Франджипани ранее рассказала об опасности масок и фильтров в Instagram для психики человека. Звезда отметила, что из-за снимков папарацци ей пришлось столкнуться с неприятием своей внешности.