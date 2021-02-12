Ирина Круг рассказала о тревожных предчувствиях мужа в день смерти

Москва, 12 февраля. Исполнителя русского шансона Михаила Круга перед гибелью посещали тревожные предчувствия, рассказала в передаче «Судьба Человека» с Борисом Корчевниковым супруга артиста Ирина.

Круг называл приближение сорокалетия черным днем, который он предчувствует. Шансонье говорил о желании поставить сына на ноги и с теплотой отзывался о семье и супруге.

«Скоро мне будет 40 лет, черный день, я предчувствую его. Но главное я хочу успеть поставить на ноги сына и чувствую, что у меня родится и еще один сын», — говорил Круг, отмечая, что у него «прекрасная жена, семья».

Друг артиста косвенно подтвердил наличие зловещих предчувствий. По его словам, когда родился сын исполнителя, Круг пожелал, чтобы Бог дал «его вырастить».

Супруга артиста также сообщила, что во снах видела огромное количество цветов, которые несли к их дому люди. Этот сон вскоре сбылся.

«Потом, когда мы хоронили Мишу, я увидела все это наяву. Перед смертью Зоя Петровна тоже видела сон: стоит избушка, в ней гроб, а над ним стоит Миша.. на следующий день Зои Петровны не стало», — рассказала Ирина Круг.

Михаил Круг был убит в 2002 году. Бывший член банды «Тверские волки» Александр Агеев рассказал подробности гибели артиста. Он отметил, что не планировал убивать певца. Целью бандитов было ограбление дома артиста, но тот вернулся раньше.

По данным следствия, Круга застрелил Дмитрий Веселов, член банды «Тверские волки». Агеев признал свое соучастие в преступлении.