Рыбалка в Хабаровском крае обошлась любителю лососевых в миллион рублей

Хабаровск, 12 февраля. Жителю Хабаровского края выписали штраф на 1 млн рублей за противозаконную ловлю рыбы. С помощью сетей на реке Уланхан обвиняемый выловил 70 особей лососевых видов рыб.

Хабаровский районный суд осудил местного жителя за незаконную добычу лосося без необходимых разрешительных документов на рыболовство. Гражданина приговорили к лишению свободы условно и оштрафовали на 1 млн рублей.

Приговор Охотского районного суда признал виновным 30-летнего мужчина, который совершил преступление по части 3 статьи 256 УК РФ («Незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершенная на миграционных путях к местам нереста, причинившая особо крупный ущерб»), — говорится на сайте прокуратуры.

Суд взыскал с нарушителя причиненный государству ущерб и назначил наказание в виде лишения свободы условно на срок два года и три месяца с испытательным сроком два года.



Ранее стало известно, что рыбаки Приморья ежесуточно добывают около двух тысяч тонн минтая. Порты уже готовы к масштабной заморозке, которая составляет свыше 135 тысяч тонн рыбы. С января по апрель в Охотском море вылавливают приблизительно 280 тысяч тонн, отметил руководитель агентства по рыболовству Приморского края Валерий Корко.