Вдова Михаила Круга рассказала о последних словах певца

Москва, 12 февраля. Семья шансонье Михаила Круга даже не думала, что встреча с бандитами окажется роковой. Получив ранение, артист разговаривал с женой и шутил с врачами, не понимая, что скоро умрет.

Вдова Михаила Ирина сообщила, что истекавший кровью певец вел себя так, что никто понять не мог, насколько все серьезно. Артист больше заботился о бившейся в истерике жене, нежели о себе.

«Когда ему стало совсем плохо, попросил вызвать скорую. Последнее, что он мне сказал.. Ирочка.. всегда называл по имени и отчеству – Иринка Викторовна – а тут… Ирочка... Это было последнее его слово. Потом, как мне рассказывали, еще шутил с врачами. Когда его брили перед операцией, шутил, мол, да не надо, буду некрасивый. Он не понимал, что умирает», — сказала Ирина Круг в эфире программы «Судьба человека».

По словам врача, пуля прошла насквозь и понемногу задела все жизненноважные органы. Легенда шансона скончался из-за того, что не перенес наркоза, уточнила Ирина.

«Ночью нам позвонили, сказали, что операция прошла успешно. А утром я услышала, плач Зои Петровны (мать Михаила Круга. — ФАН) и сразу все поняла. Я поняла, что Миши больше нет», — сказала вдова исполнителя хита «Владимирский централ».

Михаила Круга не стало летом 2002 года. На его семью напали в собственном доме в Твери. Только спустя несколько лет убийц Круга удалось найти. Один из преступников сейчас отбывает наказание, а второй мертв.