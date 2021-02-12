Ключевской вулкан перестал извергаться на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 12 февраля. Извержение Ключевского вулкана с выбросами газа и лавовыми потоками завершилось на Камчатке, однако вулкан все еще активен и опасен внезапными взрывами пепла.

Пепловые выбросы могут происходить на высоту до 7 километров, сообщили на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

«Температура тепловой аномалии вулкана резко упала 7 февраля и продолжает снижаться... Вероятно, 8 февраля 2021 года можно считать окончанием извержения», — сообщили специалисты по данным ТАСС.

Несмотря на это, эксперты сообщили, что это еще не значит, что вулкан «уснул» и есть шанс, что он снова активизируется. Пока что внешние проявления затихли по причине ухода сейсмологических событий вглубь и, вероятнее всего, внутри вулкана сейчас происходят обрушения.

Недавно ФАН сообщил о мощном землетрясении магнитудой 4,7 по шкале Рихтера, которое произошло неподалеку от Петропавловска-Камчатского. Жертв и разрушений нет.