Актриса Яна Кошкина побаловала поклонников в Instagram откровенным фото

Москва, 12 февраля. Телеведущая Яна Кошкина взбудоражила поклонников новым фото. Звезда рассказала о предстоящих изменениях в своей внешности, которые произойдут в скором будущем.

Ведущая программы «Короли фанеры» Яна Кошкина осознала необходимость сделать голливудскую улыбку. Этой информацией она поделилась в своем Instagram. Звезда рассказала, что в этом вопросе была весьма щепетильна, поэтому долго выбирала клинику и нужного специалиста.

В скором времени актриса продемонстрирует результат и предстанет перед публикой в новом облике. В настоящее время фанаты наслаждаются новыми фотографиями девушки, которая демонстрирует свои шикарные формы.

На снимках Кошкина позирует в черном гипюровом платье с откровенным декольте. Элегантный образ дополняют блестящие серьги с камнями, и волнующий макияж, выполненный в коричнево-персиковых тонах. Фотография собрала больше 40 тыс. лайков и 583 комментария.

«Бомба», «Яночка с утра прям радуешь глаз», «Ты еще тот огонь», — писали пользователи социальной сети.

Актриса Настасья Самбурская ранее опубликовала в Instagram пикантную фотографию с ухватившей ее за грудь артисткой Яной Кошкиной. В комментарии Кошкина пошутила о том, что теперь все узнают о ее ориентацию.