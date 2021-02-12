Инфекционист Тимаков спрогнозировал новую волну коронавируса

Москва, 12 февраля. Новая волна коронавируса может «накрыть» Россию в апреле.

В апреле может произойти весенний всплеск заболеваемости COVID-19 в России. Вероятнее всего, он придется на середину апреля. Из-за преждевременного отказа от основных коронавирусных ограничений, может произойти массовой заболевание. Об этом рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков РИА Новости.

«Сейчас будет конец зимы. Снизится иммунитет всего населения. Начнутся весенние ОРВИ, весенний авитаминоз, определенное депрессивное состояние, связанное и с ограничительными мероприятиями, и с экономической ситуацией, плюс отсутствие солнца», — заявил врач.

После чего иммунитет снизится, и люди будут больше подвержены заболеванию. Даже небольшая доза вируса может заразить человека. Однако всплеска коронавируса все равно не избежать, вопрос только в его масштабности.

Ранее российский инфекционист назвал вероятный срок отмены масочного режима в стране. По словам врача-инфекциониста Евгения Тимакова, вероятнее всего это произойдет не раньше мая, а в Москве — в июне. При этом в нескольких российских регионах заявили об отмене масочного режима. Например, глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что в регионе с 12 февраля масочный режим будет носить рекомендательный характер. Он также добавил, что COVID-19 является дозозависимым, то есть протекание заболевания зависит от количества вируса, попавшего в организм.