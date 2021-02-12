Минстрой реформирует систему помощи нуждающимся в жилье россиянам

Москва, 12 февраля. Минстрой создаст функционирующий в онлайн-режиме единый федеральный реестр граждан, который поможет улучшить жилищные условия россиян.

«Реестр позволит оптимально планировать расходы федерального бюджета для каждого льготника. Новый инструмент предотвратит возможные ошибки в заявках и позволит проконтролировать срок и качество исполнения государственных обязательств», — цитирует Минстрой газета «Известия».

В реестр собираются включить нуждающихся в обеспечении жильем за счет федерального бюджета граждан, в том числе пострадавших в результате радиационных аварий и катастроф, ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий, инвалидов и семьи с детьми-инвалидами.

На согласовании в правительстве в настоящее время находится проект нормативного-правового акта о создании реестра, уточнили в Минстрое.

Ранее сообщалось, что объем выдачи льготной ипотеки в России превысил триллион рублей. С начала действия программы граждане получили 371,5 тыс. ипотечных кредитов по ставке не выше 6,5% годовых.