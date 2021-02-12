Конгресс США планирует сократить дефицит бюджета на $900 млрд в 2021 году

Вашингтон, 12 февраля. Дефицит федерального бюджета США по прогнозам американских конгрессменов должен снизиться до 2,3 трлн долларов в этом финансовом году, передает ТАСС.

Документ бюджетного управления Конгресса указывает конкретные цифры сокращения дефицита. Однако при его составлении не учитывалось возможное принятие пакета антикризисных мер, направленных на стимуляцию экономики страны, в размере 1,9 трлн долларов.

Это будет второй по размеру дефицит бюджета в истории США с 1945 года при уровне ВВП в 10,3%. Об этом заявили в бюджетном управлении ведомства.

Еще будучи главой государства Дональд Трамп в январе предлагал американскому Конгрессу пойти на сокращение расходов бюджета. Тогда речь шла о 27,4 млрд долларов, которые экс-президент хотел вычесть, прибегнув к 73 статье, связанной с тратами на основные ведомства США.