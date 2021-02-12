Экс-депутат ГД назвал, кому нужно рассчитывать пенсии, как чиновникам

Москва, 12 февраля. Увеличение пенсий в России нужно начать с двух категорий граждан: врачей и учителей, чтобы выплаты для них были такими же, как у чиновников. Об этом заявил бывший депутат Госдумы и глава «Партии пенсионеров» Игорь Зотов.

«Нужно пенсии учителям и врачам считать по системе, которая используется для госслужащих. Размер их пенсий должен составлять хотя бы 75% от зарплаты, если человек проработал определенное количество лет. Все профессии важны, но эти — первостепенные. А значит пенсия у таких людей не может быть мизерной», — заявил Зотов в беседе с URA.RU.

Политик отметил, что доплаты и льготы, положенные врачам и учителям, никак не сказываются на их пенсии, которая может составлять всего порядка 7-10 тыс. рублей в месяц.

«Государство может позаботиться о них, была бы политическая воля. Но инициатива много лет глохнет в коридорах власти», — отметил Зотов.

Его предложение раскритиковала депутат Госдумы Светлана Бессараб, напомнившая, что в России солидарная система пенсий, и было бы неправильно выделять россиян по профессиям. По мнению парламентария, нужно поднимать пенсии всем россиянам, независимо от каких-либо категорий.

«Сейчас выплаты индексируются не на уровень инфляции, а выше, — напомнила она. — В среднем неработающие пенсионеры получают дополнительные 12 тыс. рублей в год. Государство обещало, что к 2024 году страховая пенсия у всех неработающих пенсионеров составит 20 тыс. рублей. И она составит».

Ранее проблему низких пенсий предложил решить глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов за счет установления «справедливых отчислений в ПФР для богатых граждан». С ним не согласилась старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова, подчеркнувшая, что в таком случае необходимо будет «ввести четкую градацию, кто назначается богатым, а кто — умеренно бедным». Экономист призвала политика «отказаться от патетики и трезво посмотреть на вещи».