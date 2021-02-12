Кардиолог рассказал о способах достичь идеального давления

Москва, 12 февраля. Главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов назвал идеальное артериальное давление.

Жить без боязни инфаркта и инсульта можно, имея значения меньше 140 на 90. Бойцов отметил, что нужно стремиться к давлению 130 на 80 и даже ниже, информирует «Российская газета«.

Эксперт также заявил, что гипертония — это хроническое заболевание, от которого избавиться полностью не получится. Однако держать давление можно, принимая назначенные врачом препараты.

Бойцов в качестве средства для борьбы с гипертонией порекомендовал добиваться плоского живота. По его словам, жир на животе опасен для сердечно-сосудистой системы. Кроме того, медик порекомендовал больше времени уделять физической активности и не злоупотреблять солью.

Накануне Федеральное агентство новостей сообщало, что британские кардиологи перечислили ранние признаки инсульта. В частности, одним из них является слабость в конечностях.