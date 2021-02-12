Подарки на 14 февраля планируют делать лишь треть россиян

Москва, 12 февраля. Почти половина решивших делать подарки на День всех влюбленных россиян готовы потратить на них до тысячи рублей. Такие данные приводятся в исследовании компании IDF Eurasia.

Дарить подарки ко Дню всех влюбленных планируют 30% опрошенных россиян, 70% — не намерены делать этого в принципе.

«Планирующие дарить подарки респонденты указали суммы, которые они готовы на это потратить. Выделить на эти цели бюджет до 1 тыс. рублей готовы 41%», — цитирует исследование ТАСС.

Потратить на подарки к 14 февраля одну-две тысячи рублей готовы 28% опрошенных, две-три тысячи рублей — 16% респондентов, более трех тысяч рублей — 10% участников опроса.

С фактом, что тратить на подарки больше должен мужчина, согласны 46% респондентов мужского и 59% женского пола. Обратного мнения придерживаются 19% опрошенных мужчин и 9% женщин. За равные траты высказались 35% и 32% респондентов мужского и женского пола соответственно.

Результаты исследования показали, что День всех влюбленных в России пользуется невысокой популярностью. Среди считающих 14 февраля праздником респондентов основную массу составили люди в возрасте до 35 лет.

Опрос проводился с 1 по 10 февраля. Было опрошено более 10 тысяч респондентов старше 18 лет по всей России.

Ранее опрос показал, что граждане РФ больше всего хотят получить на 14 февраля от любимых. Почти половина мужчин сообщили, что их бы порадовал ужин в День святого Валентина, более 60% респонденток признались, что от любимого ждут конфеты или цветы.