Пушков назвал борьбой со здравым смыслом появление чернокожей Анны Болейн

Москва, 12 февраля. Появление чернокожей актрисы в роли Анны Болейн не является борьбой с расизмом, это борьба со здравым смыслом и циничная манипуляция, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Создатели мини-сериала «Анна Болейн» опубликовали первый кадр с актрисой Джоди Тернер-Смит, исполнившую главную роль в картине. Психологический триллер, состоящий из трех серий, рассказывает о событиях последних месяцев жизни Болейн перед казнью. Согласно озвученному шоуранерами сценарию, героиня будет бороться за гендерное равенство с властью патриархата, строящего против нее козни.

Fable Pictures, Channel 5 and Sony Pictures Television release first look image for Anne Boleyn, coming later this year to @channel5_tv ???????? Photo Credit: @parisatag #AnneBoleyn #JodieTurnerSmith pic.twitter.com/M0992bUVkI — Channel 5 Press (@Channel5Press) February 11, 2021

В своем Telegram-канале Пушков назвал идею снять в роли английской аристократки Анны Болейн чернокожую актрису «замахом не столько на прошлое, сколько на настоящее» по принципу «меняем прошлое — меняем настоящее».

При этом сенатор отметил, что в обществе назвали бы «чудовищной глупостью» предложение белому актеру исполнить роль чернокожего Мартина Лютера Кинга.

«А черная Анна Болейн — это, видите ли, борьба с расизмом. Но на деле это не борьба с расизмом, а борьба со здравым смыслом и историей, формирующей национальную идентичность, плюс циничная манипуляция. Как только нацию лишают ее подлинной истории, она становится игрушкой в руках манипуляторов», — подчеркнул Пушков.

Отметим, что это далеко не первый случай, когда главную роль отдают артисту, основывая выбор на его цвете кожи. Так, киностудия Walt Disney выбрала на роль Ариэль для игрового ремейка культового мультфильма «Русалочка» 1989 года 19-летнюю темнокожую певицу Холли Бэйли. Позднее стало известно, что Disney снимет ремейк «Питера Пена», где роль феи Динь-Динь сыграет афроамериканская актриса Яра Шахиди.