Пушков назвал борьбой со здравым смыслом появление чернокожей Анны Болейн

Москва, 12 февраля. Появление чернокожей актрисы в роли Анны Болейн не является борьбой с расизмом, это борьба со здравым смыслом и циничная манипуляция, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Создатели мини-сериала «Анна Болейн» опубликовали первый кадр с актрисой Джоди Тернер-Смит, исполнившую главную роль в картине. Психологический триллер, состоящий из трех серий, рассказывает о событиях последних месяцев жизни Болейн перед казнью. Согласно озвученному шоуранерами сценарию, героиня будет бороться за гендерное равенство с властью патриархата, строящего против нее козни.

Fable Pictures, Channel 5 and Sony Pictures Television release first look image for Anne Boleyn, coming later this year to @channel5_tv ???????? Photo Credit: @parisatag #AnneBoleyn #JodieTurnerSmith pic.twitter.com/M0992bUVkI