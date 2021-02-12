Отдыхающая на Мальдивах Нюша показала поклонникам реальный размер груди

Москва, 12 февраля. Отдыхающая на Мальдивах певица Нюша порадовала поклонников новым видео с зажигательными танцами в откровенном купальнике.

Артистка уже две недели вместе с семьей отдыхает на Мальдивах. Каждый день она старается делиться с поклонниками кадрами с пляжей. На этот раз певица предстала перед фолловерами в бикини в черно-белую вертикальную полоску.

«Давно не было моих танцев в ленте. Напишите ваш любимый трек за последнее время, может станцую под него», — подписала она видео.

В кадре Нюша задорно станцевала под зарубежную песню, продемонстрировав, как выглядит ее грудь без ретуши и пуш-апа.

Поклонники пришли в восторг из зажигательного танца и внешнего вида певицы.

«Суперски танцуешь! Мне нравится, молодец!» — подбодрила певицу пользователь под ником _dezhkina_daria_.

«Умница, красавица. Одно удовольствие наблюдать! Супер!» — добавила shurukhina.elena.

«Разделась бы уже до гола!» — предложил lara060448.

Ранее хейтеры набросились на Нюшу за откровенную фотографию в ванне с пеной. Несмотря на то, что певица не была голой, а снималась в купальнике, фолловеры упрекнули звезду в слишком откровенном кадре. В ответ на злопыхания артистка опубликовала еще один кадр из ванной, на который, помимо всего прочего, добавила крупные нарисованные цветы и нимб вокруг головы.