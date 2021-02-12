Вильфанд пообещал опасную погоду в ряде российских регионов

Москва, 12 февраля. Синоптики в ближайшие дни обещают сильные осадки, гололед и усиление ветра в ряде регионов России.

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что наиболее опасная погода в ближайшие дни опустится на Черноземье, Южный федеральный округ, Крым, Урал и Нижнее Поволжье.

«Существенно будет ухудшаться погода в Черноземье. Будут дождь, снег, мокрый дождь, а самое опасное — гололед, который будет оседать и на проводах, и на ветвях деревьев. Кроме того, будет налипание мокрого снега. Будет по-настоящему сложная и неблагоприятная погода», — предупредил синоптик.

Сложная погода будет и в ЮФО. Там ожидается полный спектр осадков с усилением ветра 15-25 м/с. Также прогнозируется мокрый снег и дождь.

Порывы ветра в Крыму достигнут 35 м/с. Они добавятся к резкому похолоданию в регионе. Ночью с 13 на 14 февраля температура опустится местами до восьми градусов мороза.

Ранее жителям Центрального федерального округа России посоветовали не ждать потепления на следующей неделе. В выходные, 13 и 14 февраля, температура воздуха немного повысится, но с понедельника вновь наступит похолодание.