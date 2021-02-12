Каменских опубликовала фото в провокационном белом платье

Москва, 12 февраля. Певица Настя Каменских поделилась новым фото в белом длинном платье с провокационным вырезом на груди. Смелый снимок звезда опубликовала в соцсети Instagram.

Каменских нередко радует фанатов откровенными фото. Недавно певица вместе с известным под псевдонимом Потап продюсером и исполнителем Алексеем Потапенко отдыхала на Мальдивах, где часто фотографировалась в бикини.

Вернувшись в Москву, звезда решила примерить на себя образ в вечернем наряде. Каменских позировала в белом, плотно облегающем силуэт платье с воздушными плечами и более чем откровенным декольте. Вырез заканчивался буквально на линии пояса, значительно оголяя грудь звезды.

«И пусть те, кого мы любим, всегда чувствуют нашу любовь», — написала в публикации Каменских.

Подписчики оценили новый образ звезды. За несколько часов публикация собрала почти 73 тысячи лайков и сотни комментариев.

«Как лебедь!», «Восхитительная», «Такая очаровательная и обворожительная», «Божественная», «Настя вы очень красивая», — писали пользователи Сети.

Потап и Настя Каменских расписались осенью 2018 года, но свадьбу сыграли в конце мая 2019 года. До этого музыканты много лет выступали вместе. Потап ранее рассказал, как тайно готовился сделать предложение своей возлюбленной. Продюсер тщательно готовился к предложению руки и сердца своей возлюбленной. Певица ни о чем не догадывалась, поэтому появившийся с огромным букетом цветов Потап застал ее врасплох.