Эксперт назвал накопительную систему пенсий на Украине еще одним способ грабежа

Киев, 12 февраля. Пенсионную реформу на Украине запустили «благодаря» лоббизму со стороны финансового рынка, поскольку в нынешний кризис там не на чем зарабатывать. Об этом в своей колонке для «Главреда» сообщил экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ.

В начале февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил, что правительство совместно с Министерством социальной политики разработал стратегию внедрения накопительной пенсионной системы, которая должна заработать в этом году. На данный момент в стране действует солидарная система (нынешние взносы идут на пенсии нынешним пенсионерам).

«В Украине пенсионная система находится в перманентном кризисе в связи с демографической ситуацией», — подчеркивает Кущ.

Он напомнил, что в мире пенсионная система состоит из трех уровней: гарантированная государственная выплата, обязательная накопительная и добровольная накопительная.

На Украине, по его словам, фактически отсутствует вторая составляющая. Сама же реформа не должна проводиться «в условиях экономического кризиса».

Накопительная система с 4% взноса представляет собой дополнительную фискальную нагрузку либо на бизнес, если будут увеличивать ЕСВ (Единый социальный взнос); либо на госбюджет, «если будут вычленять эти 4% из 22% ЕСВ, который собирается в фонд оплаты труда».

Финансист предполагает, что на Украине примут в результате реформы второй вариант, в результате которого государство не будет увеличивать ставку ЕСВ, «а просто заберет 4% в накопительные пенсионные фонды». Все этом, по мнению Куща, увеличит дефицит Пенсионного фонда и приведет к росту госрасходов на пенсионную реформу.

«У нас же мы прекрасно понимаем, что будет с деньгами, которые попадут в накопительные фонды с учетом коррупции и судебной системы. Если несколько лет назад у нас был банкопад, то через 10 лет может случиться фондопад (а может, и раньше)», — подчеркивает он.

Эксперт приходит к выводу, что о пенсионной реформе заговорили на Украине сейчас по той причине, что это «колоссальный лоббизм со стороны финансового рынка, который зашел в парламент».

«В нынешнем кризисе им особо не на чем зарабатывать. Фондовый рынок в застое, кредитов там никто не берет, остались одни ОВГЗ, а зарабатывать как-то надо. <...> То есть, как я всегда говорю: «C бедных по нитке, богатому — рубашка», — резюмировал Кущ.

Ранее ФАН сообщал, что Пенсионному фонду Украины, бюджет которого на текущий год принят с рекордным дефицитом, выделят дополнительные средства. На выплаты пенсионерам не хватило 167 млрд гривен. В прошлом году дефицит составил 150 млрд гривен.