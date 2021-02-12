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Эксперт назвал накопительную систему пенсий на Украине еще одним способ грабежа

Эксперт назвал накопительную систему пенсий на Украине еще одним способ грабежа

Киев, 12 февраля. Пенсионную реформу на Украине запустили «благодаря» лоббизму со стороны финансового рынка, поскольку в нынешний кризис там не на чем зарабатывать. Об этом в своей колонке для «Главреда» сообщил экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ.

В начале февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил, что правительство совместно с Министерством социальной политики разработал стратегию внедрения накопительной пенсионной системы, которая должна заработать в этом году. На данный момент в стране действует солидарная система (нынешние взносы идут на пенсии нынешним пенсионерам).

«В Украине пенсионная система находится в перманентном кризисе в связи с демографической ситуацией», — подчеркивает Кущ.

Он напомнил, что в мире пенсионная система состоит из трех уровней: гарантированная государственная выплата, обязательная накопительная и добровольная накопительная. 

На Украине, по его словам, фактически отсутствует вторая составляющая. Сама же реформа не должна проводиться «в условиях экономического кризиса».

Накопительная система с 4% взноса представляет собой дополнительную фискальную нагрузку либо на бизнес, если будут увеличивать ЕСВ (Единый социальный взнос); либо на госбюджет, «если будут вычленять эти 4% из 22% ЕСВ, который собирается в фонд оплаты труда».

Финансист предполагает, что на Украине примут в результате реформы второй вариант, в результате которого государство не будет увеличивать ставку ЕСВ, «а просто заберет 4% в накопительные пенсионные фонды». Все этом, по мнению Куща, увеличит дефицит Пенсионного фонда и приведет к росту госрасходов на пенсионную реформу.

Эксперт назвал накопительную систему пенсий на Украине еще одним способ грабежа

«У нас же мы прекрасно понимаем, что будет с деньгами, которые попадут в накопительные фонды с учетом коррупции и судебной системы. Если несколько лет назад у нас был банкопад, то через 10 лет может случиться фондопад (а может, и раньше)», — подчеркивает он.

Эксперт приходит к выводу, что о пенсионной реформе заговорили на Украине сейчас по той причине, что это «колоссальный лоббизм со стороны финансового рынка, который зашел в парламент». 

«В нынешнем кризисе им особо не на чем зарабатывать. Фондовый рынок в застое, кредитов там никто не берет, остались одни ОВГЗ, а зарабатывать как-то надо. <...> То есть, как я всегда говорю: «C бедных по нитке, богатому — рубашка», — резюмировал Кущ.

Ранее ФАН сообщал, что Пенсионному фонду Украины, бюджет которого на текущий год принят с рекордным дефицитом, выделят дополнительные средства. На выплаты пенсионерам не хватило 167 млрд гривен. В прошлом году дефицит составил 150 млрд гривен.

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