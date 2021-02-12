РЛС сопроводили 45 иностранных летательных аппаратов у границ РФ за неделю

Москва, 12 февраля. Российские радиолокационные станции (РЛС) сопроводили за прошедшую неделю 12 иностранных беспилотников и 33 самолета-разведчика у границ страны, сообщает Минобороны РФ.

Согласно опубликованной в газете «Красная звезда» инфографике, российские РЛС за неделю брали на сопровождение у государственных границ 45 иностранных летательных аппаратов.

«Из состава дежурных по ПВО сил выполнен, с целью недопущения нарушения границы РФ, один подъем истребителя», — уточняется в газете.

Нарушений воздушного пространства России зафиксировано не было, сообщает издание.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу на годовом заседании коллегии Минобороны анонсировал строительство РЛС «Яхрома» на полуострове Крым в 2021 году. Возможности радиолокационной станции позволят ей работать сразу в четырех различных диапазонах.