Захарова по-китайски поздравила россиян с Новым годом в TikTok

Москва, 12 февраля. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова записала поздравление с Новым годом по лунному календарю на китайском языке.

Видеоролик появился в официальном аккаунте ведомства в социальной сети TikTok. Страница была создана не так давно. Сейчас подписчиков в соцсети ведомства насчитывается около девяти тысяч. В общей сложности на аккаунте у МИД РФ опубликовано уже пять роликов.

Мария Захарова рассказала, что регистрация ведомства не является данью моде. Событие было запланировано уже давно. Аккаунт будет использоваться для информационной работы.

Ответ официального представителя МИД РФ Марии Захаровой президенту Украины Владимиру Зеленскому о российской вакцине достоин восхищения, считают китайские пользователи Сети. Комментарии китайцев ранее опубликовало местное издание Sohu, эксклюзивный пересказ читателям представляет «ПолитРоссия».