Следователь по делу Ефремова объяснил свое увольнение из органов

Москва, 12 февраля. Бывший сотрудник МВД РФ Алексей Мишуров, расследовавший дело об автокатастрофе с участием Михаила Ефремова, объяснил свое увольнение из органов после суда над актером.

Бывший адвокат Ефремова Эльман Пашаев ранее заявил СМИ, что он не единственный пострадавший резонансного дела. По его словам, Мишуров лишился должности после того, как дал интервью одному из российских телеканалов. Однако сам бывший полицейский опроверг эту информацию в интервью «МК».

«Расследование дела и увольнение не связанные вещи. Правда. Как и мое интервью телеканалу тут не при чем. То, что Пашаев выступает и рассказывает об этом, не соответствует действительности», — подчеркнул он.

По словам Мишурова, он мог уйти на пенсию еще четыре года назад, но «работал в свое удовольствие». Решение об увольнении он принял сам и 29 октября 2020 года «официально покинул ряды сотрудников внутренних дел, а до этого был в отпуске». Он добавил, что дело Ефремова не стало последним в его карьере.

Бывший сотрудник МВД сообщил, что резонансное дело живо обсуждалось с коллегами, у которых не было сомнений в виновности Ефремова.

«Сомнений в том, что приговор будет обвинительным, еще до суда ни у кого из нас, кто видел материалы, не было. Вина была полностью доказана, Михаил был за рулем. О возвращении дела речи и идти не могло. А вообще, если интересно с точки зрения следователя — это обычное дело, не сложное. Просто оно получило широкий резонанс», — сообщил Мишуров.

Говоря о личности самого актера, пенсионер отметил, что у него «остались приятные чувства от общения» с ним, поскольку он вел себя как «нормальный и адекватный мужик без звездной болезни».

«Вменяемый, без понтов и амбиций. Говорил со мной на равных, не разделяя на челядь и мировых знаменитостей. Нормальный мужик, которого мне жалко по-человечески. Как и любого, попавшего в такую ситуацию», — добавил он.

Мишуров не стал осуждать артиста за его попытку снять с себя ответственность, поскольку это «естественный инстинкт самосохранения».

«Дело-то вполне заурядное для нас, следователей. Просто страна его так восприняла. Подвига я не совершал, просто сделал свою работу. Сложностей в расследовании не было. Были гораздо сложнее дела, и резонансные, с погибшими детьми, с большим количеством погибших», — подчеркнул бывший полицейский, добавив, что никакого давления на него никто не оказывал.

ДТП с участием заслуженного артиста РФ произошло в центре Москвы 8 июня. Будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения он на своем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и протаранил фургон Сергея Захарова, который скончался в больнице от полученных травм. Суд приговорил актера к восьми годам колонии. Позднее срок сократили на полгода.

Сейчас артист отбывает срок в колонии общего режима в Белгородской области.

Сотрудники Следственного комитета РФ недавно возбудили уголовные дела за ложные показания на суде трех «свидетелях», которые утверждали, что актера на самом деле не было за рулем во время ДТП. Один из них при этом имеет проблемы с глазом, а второй признался, что был в состоянии алкогольного опьянения в момент трагедии.