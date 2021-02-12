Депутат Бальбек отреагировал на условие США для отмены санкций против РФ

Москва, 12 февраля. США уже нечем пугать Россию, а давление санкциями не приведет к отказу от Крыма. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек.

Политический координатор постпредства США при ООН Родни Хантер ранее заявил, что санкции против России не будут отменены, пока Москва не откажется от своей линии по Украине. Он также отметил, что США не признают Крым российской территорией. Но пугать Вашингтону уже нечем, подчеркнул депутат в интервью РИА Новости.

«Крым — наш. Мы его не отдадим, невзирая ни на какие угрозы», — отметил Бальбек.

Он напомнил, что санкции против России существовали всегда. Вашингтон своими заявлениями пытается «работать на публику», но не имеет права вмешиваться во внутренние дела РФ, подытожил депутат.

Бальбек ранее объяснил слова главы евродипломатии Жозепа Борреля о возможных новых санкциях в отношении России. Парламентарий считает, что дипломат обиделся на Москву, так как она не торопится действовать «по указке из Брюсселя».