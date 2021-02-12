Кравчук прокомментировал план Украины по урегулированию в Донбассе

Киев, 12 февраля. Постпред Украины в контактной группе Леонид Кравчук заявил, что план Киева по урегулированию в Донбассе не противоречит Минским соглашениям.

«Украина предложила План совместных шагов по урегулированию конфликта в Донбассе, который полностью соответствует не только духу, но и букве минских соглашений», — сообщил Кравчук на посвященном шестилетию подписания комплекса мер по выполнению минских соглашений заседании Совбеза ООН.

Однако ранее постпред Украины в контактной группе признал, что очередность выполнения пунктов соглашений в плане не соблюдена. По словам Кравчука, в нем отражена украинская позиция, сообщает ТАСС.

В начале февраля Кравчук прокомментировал ход урегулирования гражданского конфликта на юго-востоке страны. По его словам, ситуация складывается самым неудачным образом. В Донбассе нарушаются все существующие договоренности.