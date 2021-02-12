Финансист оценила идею повысить пенсии россиян за счет богатых

Москва, 12 февраля. Эксперты раскритиковали предложение о повышении пенсий за счет богатых россиян. Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова считает, что пенсионную систему в РФ невозможно реанимировать за счет изъятия денег у одних и перераспределения их между другими.

Ранее глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил «установить справедливые отчисления в ПФР для богатых граждан». Парламентарий подчеркнул, что большинство граждан РФ сейчас отдает на социальные взносы 22% от своих доходов, но с доходов более 1,465 млн рублей в год эти отчисления составляют лишь 10%.

Эксперт в беседе с агентством «Прайм» отметила, что 1,5 млн рублей в год — это 125 тыс. рублей в месяц. Для больших городов такую зарплату вряд ли можно назвать очень высокой. Поэтому встает вопрос: можно ли обозначить эту категорию граждан как богатых?

«Тогда нужно, по всей видимости, ввести четкую градацию, кто назначается богатым, а кто — умеренно бедным. Представителям профильных органов власти стоит для начала отказаться от патетики и трезво посмотреть на вещи», — подчеркнула Бодрова.

Финансист выразила мнение, что пенсионная система уже дискредитировала после продления заморозки накопительной части пенсии, а изъятие денег у одних для других еще больше подорвет доверие с системе.

«Людям действительно интереснее будет уйти «в тень» и не привлекать к себе дополнительного внимания», — подчеркнула она.

Эксперт посоветовала откладывать примерно 25% от ежемесячного дохода, чтобы обеспечить свою старость. При этом она подчеркнула, что для сохранения сбережений деньги необходимо инвестировать.

Напомним, с 2014 года отчисления россиян в размере 6% в накопительную часть пенсии направляются на выплаты нынешним пенсионерам. До введения этой нормы граждане могли распоряжаться данными суммами по своему усмотрению: отчисления можно было направить на формирование своих пенсионных накоплений или передать в страховую часть. В 2017 году «заморозку» накопительной пенсии продлили до 2020 года, в 2018 — до 2021 года. 26 ноября прошлого года депутаты Госдумы приняли законопроект, продлевающий ее до конца 2023 года.