Минцифры предложило изменить телефонные номера для междугородних звонков

Москва, 12 февраля. Звонки внутри региона и по межгороду с 2025 года в России будут осуществляться по коду «0» вместо «8».

Согласно проекту приказа Минцифры «Об утверждении и введении в действие ‎российской системы и плана нумерации» в России изменится код при совершении звонков при международных вызовах: с 2025 года нужно будет набирать «00», передают РИА Новости.

Проект создан с целью закрепления номера «122» за «Единой службой оперативной помощи гражданам по вопросам оказания медицинской помощи» в соответствии с постановлением правительства.

Ранее в Госдуме отреагировали на предложение Минцифры вывести данные геолокации (местоположения мобильного телефона) из-под действия нормы о тайне связи. Согласно предложению Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры), упрощенный порядок получения данных о геолокации телефона должен помочь в поиске пропавших людей.