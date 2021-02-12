В Госдуме предложили передавать страховые пенсии по наследству

Москва, 12 февраля. Близкие родственники умерших россиян должны иметь право получать их страховые пенсии, заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому правила выплаты пенсий за умерших в России изменятся с 30 января 2022 года. В документе сказано, что россияне теперь смогут подать заявление на получение пенсионных накоплений умерших родственников в электронном виде.

«Если человек всю жизнь трудился, платил страховые взносы, но умер, так и не воспользовавшись своими накоплениями, государство обязано вернуть эти отчисления его ближайшим родственникам», — заявил парламентарий в беседе с URA.RU.

Миронов подчеркнул, что в 2019 году Госдума отклонила предложение справедливороссов о том, чтобы у наследников было право получать страховую пенсию умершего гражданина в течение «гарантированного периода получения страховой пенсии по старости». Это средняя продолжительность жизни в стране плюс пять лет. Миронов подчеркнул, что около трети российских мужчин не доживут до нового пенсионного возраста.

Комментируя постановление правительства, Миронов подчеркнул, что оно фактически ничего не меняет, поскольку и сегодня наследники могут рассчитывать только на выплаты из негосударственных пенсионных фондов, которые туда вложили умершие родственники.

Ранее ФАН сообщал, что граждане РФ предпенсионного возраста могут уйти на пенсию раньше срока при соблюдении некоторых условий: лишиться работы из-за ликвидации предприятия или сокращения штата, иметь официальный статус безработного и не иметь возможности найти новую работу. Необходим трудовой стаж (20 лет для женщин и 25 — для мужчин) и нужное количество пенсионных коэффициентов. В этом году — 21 балл.