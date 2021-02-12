Мощное землетрясение произошло недалеко от Петропавловска-Камчатского

Петропавловск-Камчатский, 12 февраля. Землетрясение магнитудой 4,7 по шкале Рихтера зафиксировано примерно в 160 км. от Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщили в камчатском филиале Геофизической службы РАН.

Инцидент произошел в 09:00 по местному времени на востоке полуострова. Очаг землетрясения залегал на глубине 48 км., эпицентр находился в 68 км. от Петропавловска-Камчатского, передают сейсмологи местной Геофизической службы.

По последним данным жертв и разрушений нет. Подземные толчки ощутили жители городов Петропавловска-Камчатского, Елизово и Вилючинска.

Ранее сейсмологи зафиксировали еще два землетрясения на Камчатке. Оба сейсмособытия произошли в течении восьми с небольшим часов.