Финансист назвала размер возможной прибавки к пенсии работающих пенсионеров

Москва, 12 февраля. При возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам россияне могут рассчитывать на прибавку примерно в 1 тыс. рублей, но не раньше 2022 года, заявила финансовый эксперт, старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

С января 2016 года пенсии работающим россиянам не индексируются. Решение об этом было принято для уменьшения дефицита ПФР. В начале января президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить к 1 февраля предложения об индексации пенсий работающим пенсионерам. Доклад в срок был направлен в администрацию главы государства, но подробностей не приводится. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, кабмин подготовил несколько вариантов возможной индексации, которые сейчас прорабатываются на уровне администрации президента.

Бодрова в беседе с «МК» отметила, что вопрос о возобновлении индексации выплат этой части пенсионеров решается долго, поскольку эта «тема довольно скользкая и весьма непростая».

«По нашим оценкам, максимум, на что тут можно рассчитывать, — это анонсированные для неработающих пенсионеров 6,3%. Видимо, на столько же индексируют пенсию и работающим», — сообщила эксперт.

По ее мнению, «индексация будет разбита на два этапа, поэтому пенсионеры повышения не заметят». Предполагается, что работающие пенсионеры в среднем получат к пенсии дополнительную 1 тыс. рублей.

Бодрова подчеркнула, что не видит никакой причины для возможной «градации» неработающих пенсионеров, чего ранее опасались некоторые политики.

«Если подобная индексация состоится – она станет первой за пять лет. На индексацию в 2022 году рассчитывать пока не стоит», — добавила она.

Ранее председатель партии «Справедливая России» Сергей Миронов выразил опасения, что в докладе, представленном главе государства, речь может идти о некоторых вариантах «недоиндексации»: когда выплаты будут зависеть от набора условий, к примеру, уровня доходов или сферы деятельности. По его словам, индексация пенсий должна затрагивать все без исключения категории россиян, поскольку градация граждан РФ не прописана в Конституции страны.