Фанаты похвалили за отвагу осваивающую конный спорт дочку Николаева

Майами, 12 февраля. Певец и композитор Игорь Николаев похвастался успехами пятилетней дочери в конном спорте. Он разместил фото девочки в седле на своей странице в Instagram.

Николаев вместе с младшей дочерью Вероникой и супругой Юлией Проскуряковой сейчас находится в Майами. Сюда он приехал, чтобы погостить у старшей дочери от первого брака. Она поддерживает с отцом хорошие отношения и всегда рада, когда певец ее навещает.

В США семья артиста наслаждается солнечной погодой и теплом. Вероника здесь начала осваивать конный спорт и уже посетила три занятия.

«С новым другом Луиджи! Всего третье занятие, а Вероника уже переходит с шага на рысь, уверенно держится в седле и берет маленькие препятствия! Переживаю и горжусь! Скоро покажу видеосюжет!» – пообещал Николаев в комментарии к фото в Instagram.

Поклонники певца похвалили девочку за отвагу. Они пожелали ей, по данным телеканала «360», успехов и безопасной езды.

«Уже видно грацию и красоту, третий раз в седле, а как превосходно держится – волшебство», – отмечено в комментариях.

Игорь Николаев недавно сыграл дуэтом на фортепиано с сыном Максима Галкина. Юморист опубликовал в соцсети видео, на кадрах которого видна совместная игра композитора и юного Гарри.